После двухчасового заседания Гуменюк пошел в уборную, а когда открыл дверь - бросил в караул взрывчатку.

Вечером 5 июля 2023 года в Шевченковском райсуде Киева прогремело несколько взрывов. Впоследствии было установлено, что гранаты взорвал обвиняемый Игорь Гуменюк. Мужчина уже отсидел в СИЗО более 7 лет - с 2015-го, когда его задержали после взрывов на митинге в столице. В этот день суд должен был продолжить слушание его уголовного производства.

Взрыв в суде Киева 5 июля - как развивались события

Гуменюка доставили в здание суда. После двухчасового заседания Гуменюк пошел в уборную, а когда открыл дверь, по версии МВД, - бросил в караул взрывчатку.

В министерстве внутренних дел предварительно указывают, что после этого следовало еще два взрыва, после чего Гуменюк пытался покинуть суд. Конвой стрелял в воздух, поэтому мужчина забаррикадировался в отдельном помещении.

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Спецназовцы деблокировали дверь в комнату, но Гуменюк бросил в них еще один взрывоопасный предмет. Двое военных КОРДа получили ранения ног. Обвиняемый погиб.

Игорь Гуменюк - что известно о подрывателе, кто он

Гуменюка задержали во время митингов в августе 2015 года, когда еще тогдашняя власть голосовала за "особый статус Донбасса". В ходе противостояний с правоохранителями произошел взрыв боевой гранаты, в результате чего были ранены десятки человек, 4 - нацгвардейцев - спасти не удалось.

На месте событий задержали Игоря Гуменюка. Он, по словам еще тогда министра внутренних дел Арсена Авакова, имел при себе чеку от гранаты и еще одну - неразорвавшуюся. Предварительно причастность ко взрыву Гуменюка была установлена и на отснятых журналистами кадрах.

Против Гуменюка открыли производство по четырем статьям, однако митингующего "взяло под крыло" ВО "Свобода" (активистом которого он и был до указанных событий), объединение обеспечило подозреваемого адвокатами.

Публичные слушания по делу суд возобновил только в феврале 2022 года. Из-за того, что дело тянулось более 7 лет, защита Гуменюка настаивала на изменении ему меры пресечения.

Игорь Гуменюк принимал активное участие в Евромайдане, затем - пошел добровольцем на фронт, участвовал в боях на Кураховском направлении и в Песках.

В свое время Гуменюк возглавлял Каменец-Подольскую ячейку ВОО "Сокол".

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