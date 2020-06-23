Взрыв на Позняках: в соседнем доме по стенам пошли трещины

Жильцы соседнего с пострадавшим дома пока что не получили никаких документов от экспертов о состоянии здания.

В доме, который находится по соседству с пострадавшей от взрыва многоэтажкой на улице Соломии Крушельницкой, жильцы заметили трещины на стенах.

Об этом написала жительница Татьяна Кудрявченко на странице в Facebook.

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"Только что общалась с жильцами своего дома на Григоренко 41, который 21-го июня тоже пострадал от взрыва в соседнем на Крушельницкой. Конечно, на первый взгляд убытки невелики - выбитые стекла, рамы, кое у кого в квартирах незначительные обвалы. Но, на втором и на третьем (моем) этаже обнаружены трещины в стенах. Выше я лично не поднималась пока. Раньше трещин не было", - написала она.

По ее словам, также повело шахту лифта, ездить на нем стало небезопасно, но жильцы пока что не получили никаких документов от экспертов о состоянии дома.

"Сегодня обнаружили, что подвал, в котором находится доступ ко всем коммуникациям и газу в доме, был открыт. Его якобы не закрыли после проверки", - написала женщина.

Жители снимают на видео повреждения от взрыва в соседнем доме и указывают, что киевская власть, не предоставив результатов экспертизы, уже разрешила возвращаться в свои квартиры.

Жители написали заявление в КГГА с требованием полного обследования своего дома и предоставления результатов экспертизы.

"На данный момент я проживаю в доме на проспекте П.Григоренка 41. Это дом по соседству с которым вчера произошел взрыв. Взрыв был очень сильный. В это время я находился с ребенком дома и знаю, что говорю. Дом трясло, у соседей повылетали стекла, говорят в подъезде появились трещины, послетала плитка, лифт не работает. Есть подозрения на то, что могут быть проблемы с шахтой лифта. С дома на Крушельницкой 1/5 завалилась стена на 7 этаж нашего дома. Сегодня в дом разрешили заселяться. Не предоставив никаких документов! о том, что была проведена экспертная оценка состояния здания! Уважаемый мер Виталий Кличко обещал, что завтра тоесть 22.06.2020 будет экспертная оценка на этом все закончилось", - пишет в Facebook другой житель дома Андрей Максимов.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей дома.

С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что заключение о безопасности проживания в уцелевших квартирах предоставят эксперты, которые сейчас работают в доме.

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