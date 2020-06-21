Спасатели нашли третьего погибшего в результате взрыва на Позняках

Ранее в ГСЧС подтвердили гибель двух человек в результате взрыва дома в Киеве.

Спасатели ГСЧС нашли третьего погибшего в результате взрыва жилого дома на Позняках в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших лица", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства.

Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в разрушенной части дома проживали более 100 человек. Для расселения жильцов устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3 и обеспечат питанием.

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