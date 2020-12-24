В Киеве минувшей ночью неизвестные взорвали отделение банка, в результате взрыва повреждены входные двери, платежный терминал и припаркованный рядом автомобиль.
Читайте такжеПопросил мобильный телефон: в Одессе девушка ударила незнакомца ножом в грудь (видео)Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в 3:25 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Градинской взрывом поврежден банковский терминал.
На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Деснянского управления полиции и столичного главка, эксперты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками и патрульные.
Установлено, что неизвестный выломал дверь банковского отделения, бросил в коридор самодельное взрывное устройство и скрылся. В результате взрыва никто не пострадал.
"Полицейские разыскивают правонарушителя. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех лет", - отметили в полицейском главке.
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