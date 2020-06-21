Трагедия на Позняках: киевские власти не комментируют вопрос о компенсации

В КГГА утверждают, что имущество будет сохранено, потому что дом охраняется полицией.

Киевские власти пока не комментируют вопрос о предоставлении компенсации пострадавшим от взрыва жителям дома на Позняках.

Читайте такжеВзрыв в жилой многоэтажке на Позняках: все подробности трагедии (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на месте происшествия заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

"Относительно компенсации мы сейчас не можем комментировать, поскольку сейчас основное внимание на оперативные работы. Конечно, в этом случае с каждой семьей будет индивидуально отработан (этот вопрос - УНИАН), и будет оказана соответствующая помощь", - сказал он.

Относительно сохранения имущества жителей разрушенных квартир Пантелеев подчеркнул, что ему ничего не грозит, так как дом охраняется работниками полиции.

"За это можно быть спокойным", - отметил он.

Пантелеев напомнил, что во дворе разрушенного дома расположен штаб, где работают, в том числе и представители районной администрации и представители полиции, общаются с пострадавшими жителями и предоставляют им всю необходимую информацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram