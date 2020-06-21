Взрыв на Позняках: в разрушенной части дома проживало более ста человек

По словам мэра Киева, количество людей, которые находились в доме, уточняется.

В части дома на столичных Позняках, разрушенной в результате взрыва, проживали около ста человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Предварительная информация: в 10:00 на ул. Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв на седьмом этаже. Двое погибших, количество раненых и пострадавших мы не можем четко сказать. Нам известно, что по стояку, который обрушился в результате взрыва, проживает более 100 человек. Поэтому сказать точно, что под завалами никого не осталось, мы пока не можем. Работают спасатели. Им нужно время, чтобы разобрать завалы", - сказал он и добавил, что количество людей, которые находились в доме, уточняется.

По его словам, определена локация, где жители этого дома будут временно находиться.

"Предварительно могу сказать, что дом нужно будет разбирать. Для жителей мы устанавливаем палатки. Те, которые пострадали, будут иметь возможность временного жилья. Жильем и питанием обеспечили. Людей сейчас поселят в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121", - добавил Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

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