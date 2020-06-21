Взрыв на Позняках: в ГСЧС не стали комментировать возможное количество людей под завалами

По словам председателя ГСЧС, "информация очень разная".

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин не стал комментировать информацию о возможном количества людей, которые могут оставаться под завалами поврежденного в результате взрыва дома в Дарницком районе столицы.

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Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов на месте происшествия относительно возможного количества людей, которые могут оставаться под завалами, Чечеткин ответил: "Информация очень разная. Это информация не проверена, я ее не буду комментировать".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей. Сообщалось, что с места происшествия эвакуирован 21 человек, один деблокирован и трех достают из-под завалов. Ранее было известно об одном погибшем.

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