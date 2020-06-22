Взрыв на Позняках: поисковые работы будут продолжаться до окончательного выявления людей - МВД

Силами ГСЧС уже разобраны завалы с шестого по пятый этажи, продолжается разборка завала на четвертом этаже.

На месте взрыва в доме на Позняках в Киеве поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления людей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что силами ГСЧС во взаимодействии с коммунальными службы города разведку завала на наличие живых людей с задействованием кинологических расчетов, укреплены межэтажные перекрытия с первого по седьмой этажи (установлены металлические распорки), разобраны завалы с шестого по пятый этажи, продолжаются работы по разбору на четвертом этаже.

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«В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники, спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана», - говорится в сообщении.

Психологи ГСЧС предоставляют помощь родственникам погибших и жильцам дома.

По данным МВД, 52 жильца поврежденного подъезда №6 размещены в школе-интернате №12 и общежитии «Укрзализныци», всем им организовано питание.

Жильцам близлежащего подъезда №5 (зарегистрирован 71 человек) в сопровождении спасателей разрешено забрать из своих квартир документы и вещи первой необходимости и предложено расселиться в школе-интернате №12.

Работники Нацполиции и военнослужащие Нацгвардии обеспечивают правопорядок, охрану дома и прилегающей территории. Всего для проведения работ задействованы более 460 работников и 70 единиц техники, в том числе от ГСЧС - около 170 бойцов и 30 единиц техники.

«Правоохранители устанавливают причины взрыва. Предварительно данное происшествие будет классифицировано как чрезвычайная ситуация местного уровня», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное дело.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека (две женщины 1943-го и 1974-го годов рождения и мужчина 1991-го года рождения), пятеро травмированы, троих удалось спасти. Судьба еще двух мужчин 1976-го и 1967-го годов рождения остается неизвестной.

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