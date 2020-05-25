Выпустила обойму в живот: появилось видео расстрела прокурора

Во время вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников между пострадавшим и стрелявшей возник конфликт.

В сеть выложили видео из Кривого Рога, где недавно девушка из травматического пистолета расстреляла сотрудника прокуратуры Алексея Пипку.

Об этом сообщают «Новости Днепра».

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Во время вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников между пострадавшим и стрелявшей возник конфликт.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что спорщики вышли на улицу, где ссора продолжилась. Девушка выпустила в своего оппонента всю обойму - прокурор получил ранение в область живота. Его прооперировали.

На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Как сообщал УНИАН, В Кривом Роге Днепропетровской области девушка расстреляла прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку.

Инцидент случился ночью 21 мая во время празднования дня рождения в компании друзей около отеля "Украиночка". Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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