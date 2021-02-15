ЧП произошло на Дарницком бульваре / фото sputnik.by
В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке проникнуть в квартиру.
Читайте такжеНа Киевщине мужчина порезал ножом товарища (фото)Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Трагический случай произошел на Дарницком бульваре.
"Несчастный случай при попытке проникнуть в жилье, человек выпал из окна. Разбился насмерть", - говорится в сообщении.
На месте работали полицейские, медики, следственно-оперативная группа и спасатели.
фото dtp.kiev.ua
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