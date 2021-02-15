Мужчина разбился насмерть.

В Киеве мужчина разбился насмерть при попытке проникнуть в квартиру.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина порезал ножом товарища (фото)Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Трагический случай произошел на Дарницком бульваре.

"Несчастный случай при попытке проникнуть в жилье, человек выпал из окна. Разбился насмерть", - говорится в сообщении.

На месте работали полицейские, медики, следственно-оперативная группа и спасатели.

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Автор: УНИАН