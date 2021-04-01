Один из организаторов сделки задержан в собственном кабинете.

В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц городской больницы на вымогательстве денег у людей с инвалидностью за проведение нейрохирургических операций, подпадающих под бесплатную медицинскую помощь.

Читайте такжеВ Киеве чиновник перерезал себе горло канцелярским ножом - СМИОб этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задокументировали факты вымогательства несколькими должностными лицами городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи денег с инвалидов 1-й и 2-й групп за проведение нейрохирургических операций.

По предварительным данным следствия, злоумышленники требовали деньги с граждан за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. Для передачи неправомерной выгоды организаторы схемы привлекли посредника.

«Размер взяток зависел от «пакета услуг», в том числе за проведение операций, размещение в отдельной палате, беспрепятственное оформление документов установленного образца. Стоимость медицинских «услуг» участников коррупционной схемы составляла до полумиллиона гривен», - говорится в сообщении.

Для легализации незаконной деятельности должностные лица получали от пациентов подписанные заявления о якобы добровольных «взносах» на развитие медицинского учреждения.

Правоохранители задержали посредника в помещении медучреждения при передаче взятки. Один из организаторов сделки задержан в собственном кабинете.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

По информации СБУ, сейчас идут следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности остальных лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе руководства медучреждения.

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Автор: Светлана Макринская