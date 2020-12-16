Злоумышленники позиционировали себя представителями криминалитета и достаточно известными в криминальных кругах.

В Николаеве задержали четырех человек в возрасте от 33 до 45 лет, которые требовали у гражданина несуществующий долг за поставку сельхозпродукции.

Читайте такжеНа Черниговщине коллекторы публиковали фейковое порно с должниками (фото)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области 15 декабря на одной из автозаправочных станций областного центра фигуранты были задержаны полицейскими во время передачи им потерпевшим части денежных средств в сумме 130 тыс. грн.

Установлено, что все члены преступной группировки являются жителями Николаева, к тому же злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета и довольно известные в криминальных кругах.

Во время санкционированных обысков по месту их проживания и в автомобиле полицейские изъяли денежные средства, несколько автомобильных номерных знаков, мобильные телефоны, а также психотропные вещества.

Следователи задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК. Сейчас при процессуальной поддержке прокуратуры им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины «Вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц с угрозой причинения тяжких телесных повреждений ...».

Подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения фигурантам в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Инна Андалицкая