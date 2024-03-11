Также она передавала спецслужбам РФ координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций ВСУ.

В Одессе местная предпринимательница работала на российскую разведку, в частности навела на город десятки вражеских дронов-убийц. Ее будут судить. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сейчас в суд направлен обвинительный акт в отношении жительницы Одессы по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, фигурантка сотрудничала с представителями спецслужб РФ. В частности, передавала через Telegram координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций ВСУ, размещенных на территории городов Одесса и Черноморск.

"В "зоне особого внимания" врага была информация о расположении личного состава подразделений Сил теробороны и морской пехоты в отдельных админзданиях на территории региона", - рассказали в прокуратуре.

Говорится, что в ноябре 2023 года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков в ее квартире изъят мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с кадровым сотрудником разведывательного центра ВС РФ.

Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Как сообщили в областном управлении СБУ, агент главного управления генштаба ВС России (более известного как ГРУ) скорректировала десятки Shahed по Одессе. Установлено, что злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, по ее убеждению, якобы базировались подразделения ВСУ.

"По ее координатам оккупанты наносили прицельные воздушные удары, прежде всего с применением дронов-камикадзе типа Shahed. На фюзеляжах вражеских БПЛА захватчики делали надписи "от имени" прокремлевского Telegram-канала, который военная разведка РФ использует для вербовки и сотрудничества с агентами", - рассказали в управлении.

Украинская спецслужба уверяет, что разоблачила фигурантку на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак РФ. В результате были приняты меры для обеспечения безопасности Сил обороны по указанным локациям. Саму же агентку сотрудники СБУ задержали в собственном доме.

По данным следствия, вражеской пособницей оказалась местная предпринимательница, которую российское ГРУ дистанционно завербовало в июне прошлого года. В поле зрения оккупантов женщина попала из-за активности в их Telegram-канале. Через анонимный чат в популярном мессенджере она поддерживала коммуникацию с кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведцентра российского ГРУ Григорием Ивановым.

После ударов по Одессе фигурантка отчитывалась своему куратору о последствиях "прилетов". Кроме того, она проводила доразведку вблизи инфраструктурных объектов областного центра, которые вызвали интерес у военной разведки страны-агрессора.

Предательнице грозит пожизненное заключение.

Напомним, 6 марта во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидирована организатор путинских псевдовыборов Светлана Самойленко. Предательница добровольно пошла на сотрудничество с врагом после того, как Бердянск оккупировали в 2022 году. Также она получила место в российской оккупационной администрации.

По информации разведки, в рамках подготовки к псевдовыборам Путина Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

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