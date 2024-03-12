Украинские морские дроны произвели революцию в военно-морской войне за последние несколько лет, неустанно выслеживая российские корабли в открытом море и даже на военно-морских базах.

Группа-13, секретное подразделение украинской военной разведки, стояла за нападением на корабль Сергей Котов на прошлой неделе, и BBC получила редкий доступ к ее операциям.

По данным подразделения, с момента его создания в прошлом году оно потопило пять российских судов и повредило другие. Но его командир, который попросил нас обращаться к нему по позывному "Тринадцатый", говорит, что "Сергей Котов" до сих пор был самой сложной целью. Группа-13 в прошлом дважды атаковала и повредила корабль, но сумела потопить его только с третьей попытки.

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Magura V5, названная в честь славянской богини войны, выглядит как небольшая моторная лодка с плоской поверхностью вместо пассажирских сидений.

"Он не выделяет много тепла, поэтому почти невидим для тепловизионных камер. Он сделан из пластика, поэтому даже радары с трудом его видят", - говорит Тринадцатый.

Заявленный радиус действия дрона, произведенного украинскими вооруженными силами, составляет 800 км (500 миль), поэтому он может легко достичь Крымского полуострова и даже побережья России. Предполагается, что он может нести 250 кг полезной нагрузки, чего достаточно, чтобы потопить военный корабль.

"Пульт дистанционного управления лодкой выглядит как один из тех специально приспособленных ядерных портфелей, которые мировые лидеры используют в голливудских фильмах для санкционирования применения ядерного оружия. Есть даже красный тумблер для "ручного взрыва", - объясняет Тринадцатый.

Управление дроном осуществляется с базы через спутниковую связь.

"Вы можете контролировать ситуацию из любой точки мира, если у вас есть Интернет", - говорит Тринадцатый.

У Magura V5 есть резервные соединения на случай выхода из строя основного, добавляет он.

Он признает, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут заглушить сигнал, но утверждает, что дроны способны его преодолеть.

Когда дрон Magura нацелен на российский корабль, он может двигаться со скоростью до 80 км/ч (50 миль в час). Благодаря скорости и размеру - 6 м (20 футов) в длину - его трудно заметить, особенно среди волн ночью.

Уклонение от пуль

Солдаты на российских кораблях пытаются уничтожить приближающиеся дроны из крупнокалиберных пулеметов. Но в них трудно попасть, поскольку они маленькие и маневренные.

Использование специальных трассирующих боеприпасов, которые загораются при выстреле, помогает российским солдатам вести огонь в ночное время. Однако эти снаряды также помогают украинским операторам дронов уклоняться от пуль.

"Они показывают нам, откуда идет огонь, куда он попадает и в каком направлении нам следует маневрировать", - говорит Тринадцатый.

Судя по кадрам прошлых атак, в одной атаке обычно участвуют несколько дронов, чтобы повысить шансы на поражение цели.

Операции по выслеживанию военного корабля могут длиться сутками. Операторы должны все время оставаться сосредоточенными. Украинская военная разведка HUR не раскрывает стоимость своих дронов. Однако "Тринадцатый" утверждает, что российский ракетный катер "Ивановец", уничтоженный Группой-13 в прошлом месяце, обошелся бы России дороже, чем все беспилотники, произведенные HUR с начала 2023 года.

Украина делает российский флот уязвимым

Успех Украины в использовании военно-морских беспилотников в этой войне восходит к атаке в 2022 году флагманского корабля "Адмирал Макаров". Эту операцию провела СБУ, секретная служба Украины, которая также производит собственные беспилотники Sea Baby.

В прошлом году они также осуществили атаки дронов на Керченский мост, который соединяет оккупированный Крым и Россию, и порт Новороссийск в России.

В 2022 году Украина потопила российский флагман "Москва" с помощью ракет "Нептун". Они также поразили подводную лодку и штаб ВМФ России в Севастополе, как сообщается, ракетами большой дальности Storm Shadow.

Россия потеряла в Черном море пять из примерно 13 десантных кораблей. Два из четырех небольших патрульных кораблей были уничтожены или повреждены.

Однако именно военно-морские беспилотники сделали Черноморский флот России особенно уязвимым. Под непрекращающимися атаками Москва была вынуждена вывести основную часть своего флота из Крыма и перебросить их дальше на восток, в Новороссийск. И даже там российские корабли остаются в пределах досягаемости украинских дронов.

В результате российские суда держатся подальше от украинского берега и ограничивают время пребывания в открытом море. Теперь они запускают крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море гораздо реже, говорит представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Последний подтвержденный пуск состоялся в середине февраля, а "до этого в течение нескольких месяцев не было пусков крылатых ракет с моря", говорит он.

После уничтожения российского патрульного катера "Сергей Котов", РФ не выводит корабли на боевое дежурство в Черном море.

"Ситуация в Черном море остается более-менее стабильной, мы видим определенную скованность Черноморского флота РФ. Они разоблачают надводную обстановку преимущественно дистанционно, находясь в пунктах базирования. А в Азовском море продолжает находиться один корабль", - заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюкю