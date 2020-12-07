Отмечается, что полиция проведет проверку по этому случаю.

В селе Потелич Жовковского района Львовской области учительница начала бить и толкать ребенка.Читайте также"Вот упрямый!": на Полтавщине воспитательница детсада силой одела штаны ребенку и попала на видео

Видео инцидента "гуляет" в сети. На записи видно, как разгневанная учительница бьет и толкает мальчика. По ролику сложно понять, что стало причиной такого поведения педагога.

В Жовковской районной государственной администрации отреагировали на ситуацию, о чем написали в Facebook.

Отмечается, что учительница не контролировала свои эмоции из-за грубого обращения ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении ребенка, применив физическую силу.

Этот случай зарегистрирован в Жовковском отделении полиции, будет проведена проверка.

Ранее скандал вокруг поведения учительницы разгорелся в Одессе: подробности

В октябре 2020 года учительницу Одесской гимназии №4 и преподавательницу рисования Пирогову Раису Николаевну, которая набросилась на ребенка из-за того, что тот забыл альбом и ответил педагогу на украинском языке, решили уволить.

В записи слышно, как учительница при детях довела ребенка до слез, а потом сказала девочке "не плачь". Также педагог заявила, что девочка ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском.

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Автор: Ольга Робейко