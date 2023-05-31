Трагедия произошла из-за любопытства компании школьников к оружию.

В среду, 31 мая, во Львове с пулевым ранением госпитализировали восьмиклассника. Сейчас школьник находится в реанимации.

Как сообщили во Львовском городском совете, трагический инцидент произошел с учениками одной из школ Шевченковского района Львова. После компания школьников пошла в гости к одному из ребят. Там восьмиклассники нашли оружие, рассматривали его, пока не раздался выстрел - одному из них случайно выстрелили в грудь.

Медики срочно госпитализировали мальчика. Он находится в реанимации. Обстоятельства и причины инцидента устанавливают полицейские.

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Другие инциденты во Львове

Ранее во Львовской области оштрафовали маму школьника, который неоднократно травил онкобольную одноклассницу. Родители девочки обратились в правоохранительные органы из-за буллинга. Позже полицейские составили протокол на мать школьника. Однако, поскольку парень является несовершеннолетним, отвечать пришлось родителям. Женщина в судье признала вину и просила строго не наказывать.

Затем стало известно, что в Украине в очередной раз привлекли родителей к ответственности за буллинг, совершенный ребенком. На этот раз инцидент произошел во Львове, где суд оштрафовал местную жительницу Ирину Серякову за то, что ее сын в переписке с одноклассником употреблял нецензурную брань.

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