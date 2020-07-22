"А для чего граната и БТР?": в сети появилось полное видео задержания террориста в центре Луцка

На записи видно, как мужчина выходит из автобуса и через некоторое время попадает в руки правоохранителей.

Появилось полное видео задержания Максима Кривоша, который с утра удерживал в заложниках 13 пассажиров автобуса в Луцке.

Запись опубликовал житель города Валерий Пельц на странице в Facebook.

"Видео, как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно...", - написал он.

На опубликованном видео видно, как Кривош с поднятыми руками выходит из автобуса и стоит возле него несколько десятков секунд. После к мужчине подходят трое правоохранителей и задерживают его. На фото, опубликованных позже, можно заметить, что к автобусу подогнали БТР и большое количество силовиков.

О странных деталях при задержании пишет и Telegram-канал PavlovskyNews.

"Террорист сперва вышел из автобуса. Далее к нему подходит замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Террориста задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников. А дальше через полторы минуты к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается штурм", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения "Берестечко - Красниловка" с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

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В области был введен оперативный план "Заложник", СБУ введен план "Бумеранг". Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение "существующей системой в Украине", отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

По состоянию на 22:10 все заложники из автобуса, захваченного сегодня утром в центре Луцка, свободные. Террориста Максима Кривоша задержали.

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