Момент обрушения дома в Одессе попал на камеру (видео)

В мэрии утверждают, что обрушение произошло из-за незаконного ремонта квартиры на четвертом этаже. По мнению общественников, обвал произошел из-за грунтовых вод, «выдавленных» новостроями.

Момент обрушения части жилого дома по улице Ясной в Одессе 10 июня попал в объективы двух камер наружного наблюдения.

Видеозапись обнародовала депутат Одесского горсовета Наталья Данилко на странице в Facebook.

По ее словам, жильцы дома сообщили, что на уцелевшем фасаде здания появились новые трещины. Это может свидетельствовать о тенденции дальнейшего обрушения. К такому выводу пришли, в частности, и специалисты.

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В результате обвала получил травмы мужчина. Остальные жильцы уцелели по чистой случайности: многих не была дома, к тому же в обвалившемся правом «стояке» располагались не спальни, а в основном кухни и ванные комнаты.

Оставшиеся без крыши над головой люди возмущены спокойной реакцией местных властей на это ситуацию. Жильцы дома на улице Ясной неоднократно обращались в различные структуры ЖКХ.

В мэрии утверждают, что обрушение произошло из-за незаконного ремонта квартиры на четвертом этаже. Якобы владельцы снесли несущие стены и усилили межэтажные перекрытия, залив деревянные конструкции бетоном.

По мнению общественников, обвал произошел из-за грунтовых вод, «выдавленных» новостроями.

Как сообщал ранее УНИАН, за последние два месяца это уже пятое обрушение домов в Одессе.

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