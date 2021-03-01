Мужчин заметили вблизи моста имени Патона.

Киевские спасатели вытащили двух мужчин, которые дрейфовали по Днепру на отколовшейся льдине.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В понедельник, 1 марта, в 16:10 спасателям поступило сообщение о том, что на реке Днепр, недалеко от моста имени Патона, в Днепровском районе столицы, на льдине находятся двое мужчин.

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К месту вызова были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части.

Сотрудники ГСЧС спасли мужчин с помощью надувной лодки. Как выяснилось, мужчины 1991 и 1994 годов рождения гуляли по льду, как вдруг он откололся.

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Автор: Денис Прядко