Убитая горем женщина призналась, что не ожидала получить такую огромную поддержку от украинцев.

Вероника Ерохина, вдова забитого до смерти копа из Чернигова, записала душераздирающее обращение к украинцам. Женщина призналась, что никогда не будет смотреть видео, на котором убивают ее возлюбленного. Также она поблагодарила всех, кто ее поддерживает.

Свое видеообращение Ерохина опубликовала на Facebook.

Жена убитого Артура Ерохина рассказала, что она не сразу смогла поверить в смерть мужа. Она не выпускала из рук телефон и ждала, что любимый ей позвонит. Лишь впоследствии вдова поняла, что она больше никогда не услышит голос мужа.

Родные Ерохиной ругались на нее и считали, что она будет искать в интернете видео со своим мужем. В сети есть уже несколько роликов, на которых можно увидеть жестокое избиение копа и последние минуты его жизни. Однако вдова говорит, что она никогда не будет смотреть такие видео. Убитая горем женщина не хочет видеть фрагменты трагедии, в которой погиб отец ее детей.

Читайте такжеУбийство копа в Чернигове: один из подозреваемых учится на "правоохранительном" факультетеКроме этого, вдова поблагодарила всех украинцев, которые поддерживают ее и ее семью. Ерохина даже не ожидала, что ей будет писать столько людей. Неравнодушные предлагали помочь с детьми, присылали деньги и просто поддерживали женщину.

Ерохина призналась, что она сама не знает, откуда у нее столько сил. Женщина обещает жить ради детей, оставшихся без отца. Именно дочь и сына она называет своей силой, которая не дает ей сдаваться.

Зверское убийство полицейского в Чернигове - что известно

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате один из них погиб. Оба правоохранителя находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки решили отомстить. Один из участников снимал избиение на телефон.

Полицейскому Артуру Ерохину, которого до смерти избила компания юношей в Чернигове, нанесли более 20 ударов в голову.

Читайте такжеУбийство копа в Чернигове: камеры "поймали" еще один момент конфликта (видео)Во время неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.

Отец одного из подозреваемых назвал свою версию трагедии. Впоследствии мать еще одного задержанного заявила, что полицейский был пьян и якобы первым "полез" к подросткам.

Автор: Полина Кузенко