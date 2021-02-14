Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На Луганщине молодые люди повредили памятник Героям добровольцам.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина порезал ножом товарища (фото)Об этом сообщают в полиции Луганской области.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства по статье 297 УК Украины, правоохранители установили личности правонарушителей и их местонахождение.

Ими оказались 14-летний и 19-летний жители г. Лисичанск.

Сейчас следователи проводят неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.

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Автор: УНИАН