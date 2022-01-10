Евгений Андрейковец / фото facebook.com/zhytomyr.police
В результате несчастного случая погиб 32-летний старший лейтенант полиции Житомирщины Евгений Андрейковец.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
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"Евгений Андрейковец проходил службу в спецподразделении и был командиром одного из отделений", - рассказали его коллеги.
Ранее сообщалось, что охотница из итальянской коммуны Эрула в провинции Сассари не смогла застрелить из дробовика напавшего на нее кабана и побила его стволом ружья.