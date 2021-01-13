Охотница из итальянской коммуны Эрула в провинции Сассари не смогла застрелить из дробовика напавшего на нее кабана и избила его стволом ружья.
На видео нападения обратило внимание издание Daily Mail.
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На записи видно, как женщина целится в направлении зарослей, где прячется кабан. Неожиданно животное начинает бежать на нее, и она дважды стреляет. Но кабана, похоже, это только больше разозлило. Девушка в панике не может перезарядить ружье и начинает лупить кабана стволом. Слышно, как итальянка кричит: «Уходи!» и «Отстань!», продолжая его избивать. Через некоторое время он разворачивается и убегает.
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