На сайте Нацполиции Запорожской области инцидент пока не комментировали.

В Запорожье у женщины отобрали ребенка. Неизвестные подъехали к потерпевшей на авто Ford темно-красного цвета и вытащили из детской коляски малыша.

Об этом говорится в Telegram Это Запорожье.

Инцидент произошел вечером 16 сентября на улице Комарова в Коммунарском районе города. В заметке отметили, что ребенку всего 1,3 лет.

Как говорится в отснятом очевидцами ролике, была группа нападавших. По словам свидетелей, на место происшествия вызвали полицию, а те уже занимались установлением личностей злоумышленников.

В то же время мать девочки считает, что к грубому похищению ее дочери может быть причастен бывший муж, гражданин Турции. Мол, он ей неоднократно угрожал, что отберет ребенка.

"Неизвестные были в масках. Они избили мою маму – бабушку ребенка, которая гуляла с ней и защищала ребенка", – рассказала потерпевшая в комментариях.

Она уверяет, что во время похищения девочке вывернули ручку.

Иностранец якобы действовал с сообщниками.

На сайте Нацполиции Запорожской области инцидент пока не комментировали.

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Автор: Виолетта Орлова