В Запорожье у женщины отобрали ребенка. Неизвестные подъехали к потерпевшей на авто Ford темно-красного цвета и вытащили из детской коляски малыша.
Об этом говорится в Telegram Это Запорожье.
Инцидент произошел вечером 16 сентября на улице Комарова в Коммунарском районе города. В заметке отметили, что ребенку всего 1,3 лет.
Как говорится в отснятом очевидцами ролике, была группа нападавших. По словам свидетелей, на место происшествия вызвали полицию, а те уже занимались установлением личностей злоумышленников.
В то же время мать девочки считает, что к грубому похищению ее дочери может быть причастен бывший муж, гражданин Турции. Мол, он ей неоднократно угрожал, что отберет ребенка.
"Неизвестные были в масках. Они избили мою маму – бабушку ребенка, которая гуляла с ней и защищала ребенка", – рассказала потерпевшая в комментариях.
Она уверяет, что во время похищения девочке вывернули ручку.
Иностранец якобы действовал с сообщниками.
На сайте Нацполиции Запорожской области инцидент пока не комментировали.
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