За такое преступление хулиганам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

На железнодорожном переезде вблизи станции Погребище в Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили грузовой поезд ради видео для Instagram.

Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци».

Злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда именно перед тем, как там должен был проследовать грузовой поезд. В момент движения поезда один из нарушителей бегал по путям, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Свои выходки они снимали на телефон и потом видео выложили в Instagram. К счастью, машинист успел остановить поезд. В результате инцидента никто не пострадал.

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На данный момент нарушители задержаны, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). За такое преступление задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Со своей стороны региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» провела служебное расследование по данному факту. Установлено, что дежурная по переезду и локомотивная бригада своевременно не уведомили руководство железной дороги об инциденте, опасаясь огласки. За халатность и несоблюдение служебных инструкций к работникам Укрзализныци были применены меры дисциплинарного характера.

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Автор: УНИАН