Украинцы, пострадавшие в ДТП в Польше, попали в госпиталь.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро украинцев. Авария произошла во вторник утром, 7 сентября.

Сведения о ДТП в Польше разместило Посольство Украины в польском государстве на своей странице в Facebook.

"По сообщению Генерального консульства Украины в Люблине, ...вблизи города Люблин произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором из Украины в Польшу путешествовали восемь человек. В результате аварии пострадали семь граждан Украины", – говорится в заявлении.

Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в Люблине.

"...об угрозе жизни не сообщается, состояние пострадавших средней тяжести", – сказано в заявлении.

Читайте такжеСмерть украинца в Польше после жестокого избиения: МИД Украины назвал версию преступленияДля оказания консульского сопровождения, а также возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.

Устанавливаются контакты с родственниками.

Генеральное консульство Украины в Люблине держит на контроле ход дела.

Напомним, в начале марта в Польше вблизи города Кашице оказался в кювете рейсовый автобус Познань – Херсон. В результате аварии погибли шесть граждан Украины.

СМИ писали, что в ДТП пострадал 41 пассажир автобуса. Всего в транспортном средстве находились 57 человек, в частности, двое водителей.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк