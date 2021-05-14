Поджигатель заявил, что машина загорелась "от плохой энергетики".

В Ужгороде перед входом в здание Закарпатской ОГА подожгли машину на еврономерах.

Об этом в пятницу, 14 мая, рассказал местный журналист Виталий Глагола.

По его словам, горел автомобиль мужчины по имени Иван Данацко, который называет себя представителем закарпатских русинов. На машине была надпись "Русини были, суть, ай будуть!"

"Он сам поджег свой автомобиль на "евробляхах" прямо под входом в админздание. Мужчина убеждает - автомобиль загорелся от плохой энергетики. Его погасили охранники админздания. На месте сейчас работают следователи полиции", - рассказал журналист.

Издание Mukachevo.net называет Данацка "полумаргинализированным местным активистом", который запомнился общественности тем, что более года назад установил палатку под зданием Закарпатской ОГА и время от времени организует пикеты по тарифам.

Читайте такжеТищенко заставил главу таможни "признаваться" в дружбе с венграми и пообещал проинспектировать туалет (видео)В декабре 2016 года СБУ объявило мужчине официальное предостережение об уголовной ответственности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины после того, как он возле админздания облгосадминистрации в Ужгороде рядом с Государственным флагом Украины вывесил "русинский триколор", писало "Закарпаття онлайн". Издание отмечало, что Данацко "открыто позиционирует себя в соцсетях как сторонник кремлевской версии "русинства".

"Был организатором всех предыдущих незаконных акций по дестабилизации Закарпатья путем блокирования автодорог - в рамках тарифных "протестов", акций "пересичников" и тому подобное", - говорится в материале СМИ.

Среди последних громких "акций" Данацко - появление в марте этого года в Ужгородском горрайонном суде в маске, напоминающей маску серийного убийцы из фильма ужасов "Пятница 13". Как писала "Трибуна", когда же Служба судебной охраны не пропустила мужчину в помещение, он вызвал патрульную полицию, которой пояснил, что его маска имеет защитные свойства, как того требуют правила карантина. В конце концов мужчине удалось попасть в учреждение.

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Автор: Катерина Комолова