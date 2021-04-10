Украинские пограничники не пропустили автобус с гражданами Беларуси, все пассажиры которого имели поддельные справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.
Читайте такжеНа польской границе задержали сотню украинцев и молдаван с поддельными документами
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, автобус с 35 пассажирами пересекал границу в пункте пропуска "Дольск".
"Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, в нескольких пассажиров пограничники выявили справки с одинаковыми номерами", - пояснили в пресс-службе ГПСУ.
Гражданам Беларуси пограничники отказали в пропуске на территорию Украины.
О данном факте поинформовали полицию и направили сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Вас также могут заинтересовать новости
- Промахнулись с датой: двое иностранцев хотели попасть в Украину с COVID-тестами "из будущего"
- Боятся штрафов: в Киеве маршрутки решили объезжать переполненную остановку из-за рейда полиции (видео)
- В Луцке пенсионерка из COVID - 19 выпала с четвертого этажа больницы (фото)
- Били всех подряд: возле ТРЦ в центре Киева произошла массовая драка (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram