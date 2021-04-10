Всего в автобусе находилось 35 граждан Беларуси.

Украинские пограничники не пропустили автобус с гражданами Беларуси, все пассажиры которого имели поддельные справки о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, автобус с 35 пассажирами пересекал границу в пункте пропуска "Дольск".

"Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, в нескольких пассажиров пограничники выявили справки с одинаковыми номерами", - пояснили в пресс-службе ГПСУ.

Гражданам Беларуси пограничники отказали в пропуске на территорию Украины.

О данном факте поинформовали полицию и направили сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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Автор: Антонина Доломанжи