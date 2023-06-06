Приняты меры по прикрытию ГЭС от ударов с воздуха и невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника.

Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева и защищена от ударов врага с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника.

Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Укринформ.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника", - заявил он.

Наев подчеркнул, что этот комплекс мер полностью внедрен и уже действует.

"Как нам известно, враг и до этого пытался каким-то образом повредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны. Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимаем адекватные меры, снижающие и сводящие к нулю возможные враждебные действия", – командующий.

Армия РФ полностью уничтожила Каховскую ГЭС в ночь на 6 апреля

Как сообщал УНИАН, этой ночью в 02:50 Российские оккупанты совершили подрыв конструкций Каховской ГЭС.

В результате в зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов.

Как заявили в "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено.

На заседании СНБО под председательством президента Владимира Зеленского был согласован комплекс международных и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт.

Киевская ГЭС - первая (верхняя) ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций, расположена на реке Днепр и находится в нескольких километрах от Киева.

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