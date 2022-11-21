Злоумышленников задержали во время контрнаступления украинских войск на юге.

В Украине осудили еще 10 боевиков "ЛДНР", они проведут за решеткой от 13 до 15 лет.

"По материалам СБУ к реальным срокам заключения приговорены 10 боевиков террористических организаций "Л/ДНР". Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет. В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа ВС РФ. Среди них – командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении", - говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны во время контрнаступления украинских войск на юге.

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По данным СБУ, большинство из них находились на территории одной с местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

"Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области. Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором "второго армейского корпуса". Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населенных пунктов на востоке Украины", - рассказали в СБУ.

Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Суды над военными преступниками в Украине

Ранее пятерых боевиков террористических организаций "Л/ДНР", приговорили к реальным срокам заключения. Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10.

Также до 12 лет заключения осудили российского танкиста, который обстреливал гражданских в Мариуполе.

Жителя Украины приговорили к 8 годам лишения свободы за помощь российским оккупантам. Предатель отправлял оккупантам данные о позициях ВСУ в Лисичанске и Рубежном, когда в городах велись активные битвы.