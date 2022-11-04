Предатель не успел получить деньги от оккупантов.

Жителя Украины приговорили к 8 годам лишения свободы за помощь российским оккупантам. Предатель отправлял рашистам данные о позициях ВСУ в Лисичанске и Рубежном, когда в городах велись активные сражения.

Как сообщили в пресс-центре 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях: "Задержанным оказался 52-летний местный житель, который после начала полномасштабного вторжения вышел на оккупантов и "предложил" им свою помощь в войне против Украины".

Рашисты приказали предателю собирать данные о позициях ВСУ в районах Лисичанска, Новодружеска и Рубежного. Всю информацию агент РФ передавал по закрытым онлайн-каналам. Оккупанты обещали вознаградить мужчину за собранные сведения, однако средства он не успел получить, так как был задержан украинскими правоохранителями.

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Аресты коллаборантов и предателей в Украине: последняя информация

В СБУ отчитались о завершении расследования в отношении бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области. "Крот" ФСБ согласился помогать оккупантам в обмен на гарантии для себя и семьи и случае захвата Харькова.

Служба безопасности Украины 2 ноября задержала коллаборанта в Купянске. Местный 54-летний житель добровольно согласился возглавить так называемый "Кондрашовский территориальный отдел" оккупационной администрации Купянского района. Он помогал определять предприятия, которые не желали работать с рашистами, для их дальнейшей "перерегистрации" в пользу РФ.

По данным МВД, сотрудничать с оккупантами на временно захваченных территориях соглашались преимущественно бывшие милиционеры, которые были правоохранителями до 2014 года.

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