Как оператор-наводчик танка Т-72 он совершил не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя.

В Украине к 12 годам заключения приговорили российского танкиста, который обстреливал гражданских Мариуполе.

"СБУ собрала неопровержимые доказательства преступлений боевика террористической организации "ДНР" по прозвищу "Фил", что позволило суду посадить его за решетку на 12 лет. Следователи СБУ установили, что как оператор-наводчик танка Т-72 он совершил не менее 20 выстрелов по жилым многоэтажкам Мариуполя", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что оккупанта удалось схватить в конце апреля неподалеку от села Равнополь Донецкой области, тогда ВСУ подбили его танк, а раненого боевика взяли в плен.

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"В ходе следственных действий удалось установить, что этот танкист имеет "длинную карьеру" в террористических группировках "ДНР": присоединился к террористам еще в 2014 году, воевал в 5 роте 2 мотострелкового батальона 7 бригады 9 полка морской пехоты "ДНР" на должности пулеметчика; был на должности стрелка в батальонах "Сомали", "Чечен", "Пятнашка"; состоял в фейковой финансово-экономической полиции и во 2 взводе 2 роты танкового батальона 9 полка морской пехоты "народной милиции "ДНР"; в начале полномасштабного вторжения РФ он официально присоединился к 8 армии оккупантов как оператор-наводчик танка Т-72", - рассказали в СБУ.

Уточняется, что суд признал фигуранта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Осужденные оккупанты в Украине

Пятерых боевиков террористических организаций "Л/ДНР", приговорили к реальным срокам заключения. Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10.

Ранее Служба безопасности Украины задержала экс-боевика террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе. Также в Одесской области задержали диверсанта российской военной разведки, он имел задание.