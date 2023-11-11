Мужчина снимал с тел драгоценности, когда транспортировал их в морг.

В Тернополе работник одной из местных ритуальных служб попался на кражах.

Как сообщили в пресс-службе Тернопольской окружной прокуратуры, его обвинили в том, что по дороге в морг он снимал и присваивал золотые украшения с тел умерших.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что в феврале 2023 года водитель ритуальной службы при перевозке 2 тел погибших в ДТП, убедившись, что за ним никто не следит, остановил автомобиль и снял с покойников золотые цепочки с крестиками.

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Несколько месяцев спустя, в июне, он украл кольцо из руки умершего, когда перевез его тело из гериатрического дома в морг.

Родственники умерших обратились в полицию. Следователи установили личность вора. Суд признал его виновным в кражах (ч. 4 ст. 185 УК Украины) и назначил наказание - 5 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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