С могил забирали флаги, браслеты и другие памятные вещи.

В Киеве правоохранительные органы разоблачили группу малолетних, которые совершали надругательство над могилами павших героев. Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, нарушители систематически наведывались на кладбище, где похоронены военнослужащие, и ради развлечения забирали с могил флаги, браслеты и другие памятные вещи.

Отмечается, что в полицию обратилась местная жительница с сообщением о конфликтной ситуации с несовершеннолетними на Берковецком кладбище. Женщина рассказала, что посещая могилу своего мужа, погибшего на войне, она видела двух школьниц, которые обворовывали могилы других военнослужащих. Заявительница сделала детям замечание, но последние в ответ ей нагрубили.

По информации начальника сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции Артура Лисниченко, получив сообщение, полицейские немедленно выехали на кладбище для установления всех обстоятельств.

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"На месте к нам обратилось много людей с аналогичными жалобами. Наведываясь к могилам своих близких, люди часто наблюдают, как несколько малолетних нарушителей не стесняясь забирают с могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи. На замечания взрослых подростки реагируют агрессивно, употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят", - заявил он.

Лесниченко проинформировал, что по результатам отработки правоохранители установили 8 малолетних нарушителей - это мальчики и девочки, 2010 и 2011 годов рождения. Все вместе с родителями были доставлены в отдел полиции для проведения воспитательной работы и составления административных материалов.

"На родителей составлены административные материалы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - ненадлежащее воспитание детей. Для недопущения повторения таких аморальных поступков для работы с малолетними мы будем привлекать социальные службы и администрацию школ, в которых они учатся", - добавил полицейский.

Похищенные вещи, которые блюстителям порядка удалось разыскать, будут возвращены родственникам погибших военных.

Надругательство над могилами защитников - последние новости

Ранее в Киевской области полиция разоблачила двух женщин, которые в Фастове забрали понравившиеся им вазы с могил военных на Аллее Славы.

Благодаря камерам видеонаблюдения, полицейским удалось установить и задержать двух правонарушительниц. Ими оказались местные жительницы. По их месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли похищенное из мест захоронений.

Также полиция Киева задержала двух сестер, которые выложили в соцсети видео с танцами на столичном кладбище возле захоронений военных

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