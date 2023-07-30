В результате взрыва повреждены объекты, расположенные в пределах 500 метров от места трагедии.

На юге Таиланда раздался мощный взрыв на складе пиротехники. В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, более 100 получили ранения.

Как сообщает Independent со ссылкой на отдел по связям с общественностью провинции Наратхиват, ранения получили по меньшей мере 118 человек, еще более 200 человек, проживавших в близлежащих домохозяйствах, пострадали. По данным чиновников, под завалами все еще могут находиться люди, которые ждут спасения.

В результате взрыва повреждены объекты, расположенные в пределах 500 метров от места трагедии. Среди них – около 100 домов.

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Губернатор провинции Санан Понгаксорн сообщил общественному вещателю Thai PBS, что взрыв, вероятно, произошел в результате проведения на складе строительных работ. Возгорание и взрыв хранящихся там фейерверков могли спровоцировать искры от сварки металла.

Другие инциденты со взрывами

28 июля в российской Самаре прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Причиной могла стать детонация предварительно заложенной взрывчатки.

В тот же день сообщалось, что в Греции в результате мощных лесных пожаров взорвался склад с боеприпасами, расположенный на территории большой военной базы. Отмечается, что жителей прилегающих районов призвали в обязательном порядке эвакуироваться.

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