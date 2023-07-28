Жителям близлежащих деревень приказали эвакуироваться.

В Греции продолжают полыхать масштабные лесные пожары. В одном из районов огонь добрался до крупной военный базы, в результате чего взорвался склад с боеприпасами. Об этом сообщает DW.

Взрывы произошли на складе боеприпасов в районе Волоса. В результате этого во многих близлежащих домах выбило окна. О пострадавших не сообщается, однако жителям нескольких деревень приказали эвакуироваться.

Семь самолетов и три вертолета уже прибыли на место для тушения пожаров в регионе.

Лесные пожары в Греции

Греция уже долгое время борется с лесными пожарами. За последние две недели в стране зафиксировали три волны средиземноморской жары, в результате чего пять человек погибли.

Лесные пожары на популярном острове Родос, которые горят уже десять дней, вызвали крупнейшую в истории Греции эвакуацию людей.

Изнуряющая температура усложняет задачу спасателям - пламя пока не удается погасить.

Сообщалось также о пожарах на Эвии - втором по величине острове Греции. Также лесные пожары вспыхнули на другом популярном среди туристов острове - Корфу. Местных жителей и туристов также призвали эвакуироваться с острова.

Вас также могут заинтересовать новости: