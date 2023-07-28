В Греции продолжают полыхать масштабные лесные пожары. В одном из районов огонь добрался до крупной военный базы, в результате чего взорвался склад с боеприпасами. Об этом сообщает DW.
Взрывы произошли на складе боеприпасов в районе Волоса. В результате этого во многих близлежащих домах выбило окна. О пострадавших не сообщается, однако жителям нескольких деревень приказали эвакуироваться.
Семь самолетов и три вертолета уже прибыли на место для тушения пожаров в регионе.
Лесные пожары в Греции
Греция уже долгое время борется с лесными пожарами. За последние две недели в стране зафиксировали три волны средиземноморской жары, в результате чего пять человек погибли.
Лесные пожары на популярном острове Родос, которые горят уже десять дней, вызвали крупнейшую в истории Греции эвакуацию людей.
Изнуряющая температура усложняет задачу спасателям - пламя пока не удается погасить.
Сообщалось также о пожарах на Эвии - втором по величине острове Греции. Также лесные пожары вспыхнули на другом популярном среди туристов острове - Корфу. Местных жителей и туристов также призвали эвакуироваться с острова.