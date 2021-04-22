Злоумышленнику грозит до двух лет заключения.

В Сумах покупатель набросился с ножом на продавщицу и охранника.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве водитель плюнул в лицо кассиру за просьбу надеть маску (видео)Сообщается, что конфликт начался, когда двое нетрезвых мужчин зашли в магазин без масок. В ответ на замечание начали скандалить, а затем толкаться.

«Один из посетителей вытащил канцелярский нож. Охраннику порезал лицо, а продавщице руки», - говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц