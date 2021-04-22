У Сумах покупець накинувся з ножем на продавчиню та охоронця
В Сумах покупатель набросился с ножом на продавщицу и охранника.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Один из посетителей вытащил канцелярский нож. Охраннику порезал лицо, а продавщице руки», - говорится в сюжете.
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