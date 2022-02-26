Его разоблачили киевские спасатели.

Во время передачи записей "побратимам" в Киеве разоблачили диверсанта.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Неизвестный мужчина совершил попытку оставить послание своим "собратьям", оставив "подарок" в виде тетради с записями возле закрытого магазина, который находится возле пожарной части, после чего бросился наутек. Довольно странное поведение вызвало серьезные подозрения, поэтому почти сразу неизвестный был перехвачен нашими спасателями", - говорится в сообщении.

Диверсанта передали правоохранителям, о его действиях известили тероборону.

"Вероятно, эти нелюди уже настолько боятся наших мужчин, что действуют на расстоянии. Что сказать... Не проканало!", - комментируют в службе.

Ранее члены территориальной обороны задержали диверсанта, который должен был совершать поджоги на подступах к Киеву.