Официальной информации о причинах инцидента пока нет.

В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству малокалиберных боеприпасов. По меньшей мере один человек серьезно ранен.

Как пишет Associated Press, инцидент произошел в городе Карлсборг примерно в 220 километрах на юго-запад от шведской столицы – Стокгольма. В полиции предполагают, что причиной взрыва могла стать ошибка во время проведения ремонтных работ, а не во время производтсва. Официальной информации о причинах инцидента пока нет.

На заводе, где произошел взрыв, производят малокалиберные боеприпасы для использования в автоматах и другом легком оружии, включая бронебойные и бессвинцовые боеприпасы. Там работает около 130 человек.

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Инциденты на оборонных заводах

29 апреля в России вспыхнул пожар на территории предприятия "Мотовилихинские заводы". Это единственный в стране завод, где производят реактивные системы залпового огня. Он находится под санкциями ЕС.

В начале февраля 2023 года произошел пожар на заводе по производству беспилотников в Латвии. Предприятие Edge Autonomy, в частности, изготавливало дроны для Украины. Огонь нанес серьезный ущерб.

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