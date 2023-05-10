Предварительной причиной взрыва считают нарушение правил безопасности.

На территории газоснабжающей организации в Самаркандской области в Узбекистане произошел мощный взрыв газа. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Как сообщается, взрыв прогремел на станции, которая специализируется на предоставлении населению сжиженного природного газа.

Сначала загорелся автомобиль, предназначенный для перевозки сжиженного газа. В результате возгорания были повреждены три автомобиля марки "Исузу" и баллоны со сжиженным газом.

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Предварительно установлено, что причиной взрыва стало нарушение правил технической безопасности при сливе газа из газовоза в резервную емкость на станции.

По данным издания, один человек пострадал в результате инцидента. На данный момент специалисты продолжают ликвидировать последствия произошедшего.

Новости Узбекистана

Как сообщал УНИАН, Узбекистан помогает российскому олигарху Усманову добиться снятия санкций ЕС. В частности, Усманову и его сестре оказывают юридические консультации на случай, если придется обжаловать решение ЕС в суде.

Также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев присутствовал на псевдопараде в Москве 9 мая 2023 года. Напомним, что он является президентом с 2016 года, а на днях в стране "обнулили" президентские сроки. Теперь Шавкат Мирзиеев может оставаться в должности до 2040 года.

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