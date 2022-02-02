Прямо перед взлетом мужчина заметил деталь, которая могла бы повредить крыло самолета.

В Одессе мужчина чудом предотвратил катастрофу, которая могла бы случиться, если бы он не посмотрел в окно. Пассажир самолета увидел под крылом воздушного судна лишнюю деталь. Эта деталь могла бы повредить крыло прямо во время полета.

Мужчина рассказал об инциденте в Telegram-канале о жизни Одессы.

1 февраля пассажир рейса Одесса-Стамбул увидел, что под крылом самолета висит какая-то странная деталь. Мужчина сразу же уведомил об этом экипаж. Пилот уже собирался выводить самолет на взлет, но успел остановить воздушное судно.

После разбирательств командир экипажа поблагодарил мужчину, который предотвратил катастрофу. Оказалось, что сотрудники аэропорта забыли убрать технологическую "штуку", которая могла бы повредить крыло прямо во время полета. Мужчина был крайне возмущен, ведь в случае катастрофы разбирательства уже не смогли бы спасти жизни людей.

В международном аэропорту "Одесса" уже отреагировали на инцидент в Facebook.

"1 февраля 2022 года во время буксирования рейса РС441 был обнаружен незакрытый лючок. Были немедленно приняты все необходимые корректирующие действия. Сейчас проходит служебное расследование. Вся информация будет передана компетентным органам в Государственную авиационную службу Украины", - указали на странице аэропорта.

Читайте такжеПроменял вуз на поле: полиция разыскала пропавшего 8 месяцев назад студента из НиколаеваРанее УНИАН уже сообщал, что жителя Прикарпатья будут судить за незаконный полет. Мужчина без пилотского удостоверения совершил вылет на снятом с эксплуатации Ан-2 с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки.

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