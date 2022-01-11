Доплаты начислили работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться к лечению пациентов с COVID-19.

Главный врач одного из коммунальных предприятий Ривненского областного совета безосновательно выплатил работникам учреждения за работу с больными COVID-19 более 400 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что главный врач, злоупотребляя своим служебным положением, в течение апреля-июня 2021 года во время распределения средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других работников, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации респираторной болезни COVID-19, безосновательно подписал приказы, на основе которых насчитали и выплатили доплаты работникам, которые по своим функциональным обязанностям не могли привлекаться и не привлекались для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию.

Читайте такжеНа Закарпатье женщина вызвала домой медиков из-за якобы найденного младенца в мусорнике (фото)

"Таким образом государству нанесен ущерб более чем на 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Главному врачу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения и отстранении его от должности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: