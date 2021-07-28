Очевидцы говорят, что за считанные минуты перед катастрофой самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, в частности, будто бы низко над землей.

В доме в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области, на который сегодня упал самолет, находилась семья: мать с двумя детьми.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Услышав грохот, люди успели выскочить на улицу и таким образом спаслись. По словам хозяина дома, самолет сначала задел крышу соседей, а затем врезался в его дом и взорвался.

"Была старшая дочь с детьми своими - дочерью и сыном. Услышали удар сначала, а потом взрыв - и выскочили. Сначала был удар о крышу соседнюю, а потом взрыв, когда уже он на землю с крыши... и пламя пошло", - рассказал мужчина.

Очевидцы говорят, что за считанные минуты перед катастрофой самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, в частности, будто бы низко над землей.

На месте катастрофы сейчас работают спасатели и полиция. Специальная комиссия выясняет причины падения.

Самолет упал на дом на Прикарпатье: что известно

Сегодня, в среду, 28 июля, в селе Шепаровцы четырехместный спортивный самолет упал на частный жилой дом и загорелся. Пилот и трое пассажиров погибли.

Управлял самолетом Игорь Табанюк - опытный военный летчик с 40-летним стажем, который более 10 последних лет возрождал в Коломые малую авиацию.

Как стало известно Объединенной еврейской общине Украины, пассажирами были хасиды-граждане США.

Автор: Катерина Комолова