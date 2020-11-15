Сегодня в Лиманском районе Одесской области при столкновении микроавтобуса и тягача с военной техникой тяжело травмирована женщина.
Читайте такжеВ Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 2 человека, еще 4 пострадалиКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня днем.
По предварительной информации, военный тягач, который транспортировал военную технику, передвигался по проселочной дороге в сторону пгт Черноморское в воинскую часть. Но, пересекая трассу, не предоставил преимущества в движении микроавтобусу Mercedes Sprinter, который двигался по главной дороге.
«Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и в результате этого маневра перевернулся. В автобусе была семья из пяти человек. Пострадала 44-летняя супруга водителя, ее госпитализировали», - говорится в сообщении.
Отмечается, что у потерпевшей, согласно предварительному диагнозу, перелом таза.
Решается вопрос об открытии дела по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.
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