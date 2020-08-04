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В Одесской области овчарка искусала 6-летнего мальчика

16:07, 04 августа 2020
Происшествия
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Собака укусила ребенка, когда он подошел к ней / фото kaluga24.tv

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Как сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, о случившемся в полицию сообщили сотрудники больницы, в которую вчера доставили пострадавшего мальчика.

Отмечается, что у ребенка рваные раны головы, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Установлено, что мальчик с родителями приехал из Одессы к родственникам в село Удобное указанного района.

«Пока взрослые занимались своими делами, их дети гуляли в саду, где была привязана немецкая овчарка. Пострадавший бросил в сторону собаки детскую лопатку, а когда подошел забрать ее, пес его укусил...», - сообщили в отделе.

Сведения правоохранители зарегистрировали в Журнале единого учета Белгород-Днестровского отдела полиции, на территории которого произошло ЧП. На место направили следственно-оперативную группу.

С родителями полицейские провели профилактическую беседу.

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