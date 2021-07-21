Людей спасли местные жители, в числе которых был полицейский.

В Одесской области на Хаджибейском лимане перевернулся катамаран, в котором находились взрослый и трое детей.

Как сообщили журналистам в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел 20 июля в 21:40 вблизи села Усатово.

Отмечается, что катамаран перевернулся далеко от берега, в воду упали четыре человека, в том числе три ребенка, 2005-2017 годов рождения. Трагедии удалось избежать, благодаря тому, что все отдыхающие были в спасательных жилетах.

На помощь людям на моторной лодке прибыли трое местных жителей, среди которых сотрудник полиции.

"Люди, которые перевернулись во время катания, были доставлены на берег", - сказано в сообщении.

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Автор: Лариса Козовая