В Одесской области мужчина привязал к кровати соседа и забил его костылями (фото)

Полицейские задержали правонарушителя. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Одесской области мужчина забил костылями товарища за отказ возвращать 115 гривень.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Одесской области.

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Как сообщается, правонарушитель, имея проблемы со здоровьем, дал знакомому 200 гривень и попросил купить ячменя. Сосед выполнил просьбу, однако не вернул 115 гривень сдачи, а вечером снова пришел к подозреваемому домой и предложил выпить за его счет водки.

Возмутившись, хозяин дома привязал гостя веревкой к кровати, избил костылями, после чего вывел во двор, а сам пошел в дом отдыхать. Потерпевший скончался от травматического шока, вызванного множественными переломами ребер.

Полицейские задержали правонарушителя и изъяли у него вещественные доказательства. Своей вины он не отрицал.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно санкции статьи, за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, фигуранту грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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