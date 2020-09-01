Ружье, принадлежащее жертве, злоумышленник взял в незапертом сейфе.

В Одесской области иностранный гражданин застрелил из ружья своего работодателя.

Как сообщили в Ивановском отделе полиции, ЧП случилось в одном из населенных пунктов указанного района.

Отмечается, что подозреваемый был ранее судим за грабежи, кражи и мошенничество; его разыскивали херсонские полицейские за кражу со взломом.

В Ивановском районе 49-летний злоумышленник работал на поле местного арендатора.

«Находясь в нетрезвом состоянии, он вспомнил былые обиды, пришел домой к своему работодателю и затеял ссору из-за заработанных денег, которые тот ему якобы не отдавал. В ходе спора с 26-летним хозяином дома он схватил охотничье ружье, находившееся в незапертом сейфе, и выстрелил в сторону потерпевшего», - сообщили в отделе.

В результате полученного огнестрельного ранения молодой мужчина скончался на месте. Пока родственники погибшего, которые прибежали на звук выстрела, вызвали полицию и скорую помощь, злоумышленник скрылся вместе с ружьем. В частности, он отправился на свое предыдущее место работы – в вагончик охраны местного садового общества.

Там, увидев мужчин, с которыми раньше работал, правонарушитель «вспомнил», что они якобы воровали у него инструменты, и выстрелил несколько раз в пол из ружья.

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Полицейские оперативно задержали преступника. По факту открыто производство ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как уточнили УНИАН в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции, убийство было совершено в ночь на 28 августа. Меру пресечения (содержание в СИЗО) Ивановский районный суд Одесской области избрал подозреваемому 30 августа.

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Автор: Лариса Козовая