Горожане отдавали на продажу котят, родившихся в домашних условиях, а «реализаторы» их не кормили. Ветеринары и волонтеры пытаются спасти 26 выживших животных.

В Одессе злоумышленники заморили голодом почти 40 котят.

Об этом в Facebook сообщила зоозащитница Татьяна Кузикова, узнавшая о происходящем от соседей живодеров.

По данным зоозащитницы, речь идет о семье, которая ведет асоциальный образ жизни. Ей многие горожане отдавали котят, рожденных от домашних кошек, а также деньги на корм для них. Злоумышленники обещали продать животных на рынке «Староконный».

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На самом деле, по данным общественников, детенышей не кормили и не поили, а деньги, полученные на корм, тратили на свои нужды.

Как отмечает Кузикова, увиденное в квартире вызвало шок: десятки кошачьих трупов разлагались в собственных испражнениях. Те, которые выжили, были обезвожены, напуганы и почти не шевелились.

«Помогите спасти оставшихся из 62 (а, может, и больше, не знаю) 26 живых малышей, остальные –трупы. Помогите наказать мразей, убивающих годами сотни маленьких ни в чем не повинных душ. У меня истерика была (от увиденного – УНИАН)…», - написала Кузикова, добавив, что этот «бизнес» процветает годами.

Она отмечает, что вина за случившееся также на людях, которые не хотят стерилизовать своих кошек и отдают детенышей на верную смерть.

В настоящее время 12 котятам делают капельницы в одной из ветеринарных клиник. Волонтеры обнародовали соответствующее видео и начали сбор средств для спасения животных. Также отмечается, что соответствующее заявление написано в полицию.

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Автор: Лариса Козовая