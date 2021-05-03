Мужчина доставлен в больницу.

Сегодня в центре Одессы женщина на Toyota сбила парковщика, который перелетел через ограду и упал в подвальную нишу.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Греческой примерно в 12:30.

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«Водитель автомобиля Toyota RAV4 при парковке совершил наезд на мужчину - 68-летнего пострадавшего доставили в больницу», - сообщили в управлении.

На месте происшествия работает следователь.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, женщина, управлявшая иномаркой, сбила парковщика, который перелетел через ограждение, установленное между уличной парковкой и зданием. По словам людей, мужчина от удара также ударился о стену этого здания и упал вниз – в нишу подвала. Для извлечения пострадавшего вызывали сотрудников ГСЧС.

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Автор: Лариса Козовая